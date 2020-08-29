فايلر يُطالب الأهلي بحسم ملف بديل رمضان صبحي

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:08 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، ميركاتو الفريق الكروي الأول المقبل، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد رحيل عدد من نجوم المارد الأحمر، وعلى رأسهم رمضان صبحي.


بديل رمضان صبحي في الأهلي للموسم الجديد
ويبحث المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إيجاد بديل جيد لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة من الموسم الكروي الجديد.


ويرى مسؤولو النادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر صفقة الأحمر الجديدة القادمة من المقاولون العرب، بديل جيد لرمضان صبحي، لاسيما وأن الاعب يتمتع بسرعة كبيرة وقدرة عالية على تسجيل الأهداف، كما أن طاهر دولي مع منتخب مصر الأولمبي.


من جانبه طلب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عودة محمد شريف لاعب المارد الأحمر المُعار إلى إنبي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


ويرى فايلر أن محمد شريف، يمكنه تعويض رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، الذي أعلنت القلعة الحمراء انتقاله إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

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