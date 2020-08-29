بعد إعلانها التبرع للبنان.. مايا خليفة توجه رسالة قاسية لشاكيرا

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلنت الفنانة الكولومبيّة من أصول لبنانيّة شاكيرا عن انضمامها للائحة النجوم الّذين يدعمون مبادرة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد في حملته لدعم الصليب الأحمر اللبناني وجمعيّة “فرح العطاء” بعد إنفجار مرفأ بيروت.

فظهرت في منشورٍ على تطبيق الصور إنستغرام وهي ترتدي التصميم الخاص بالحملة.

لكن خطوة الفنانة شاكيرا لم تلق إعجاب روّاد الإنترنت، فاعتبر الكثيرون أنها تأخّرت كثيرًا باستخدام منصّاتها على مواقع التواصل الإجتماعي لدعم اللبنانيين، وكانت النجمة الإباحيّة ميا خليقة قد تساءلت سابقًا: “حبيبتي شاكيرا، ذا ويكند تبرّع للمساعدات في لبنان. أنت نصف لبنانيّة وعائلتك تقضي إجازتها هناك، لكنك تلتزمين الصمت في حين يحتاج اللبنانيون إلى صوت المؤثرين عالميًا؟ ليسوا بحاجة إلى أموالك، فقط إرفعي صوتك بسبب حجم المأساة”.

وعبر خاصية "ستوري| على إنستجرام، سخرت ميا خليفة من تبنّي شاكيرا لمبادرة زهير مراد، فكتبت “قامت شاكيرا بالحد الأدنى حقًا. بقولها لزهير مراد: نعم، سأفعل ذلك”.

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