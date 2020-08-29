السيسي: الجامعات الجديدة توفر مستوى التعليم الموجود في الخارج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الطلاب المصريين الذين يخرجوا لجميع دول العالم للدراسة كبير جدًا.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إن تكلفة الدراسة بالجامعات في الخارج ببعض الدول تصل لـ 35 ألف دولار، والجامعات الأهلية الجديدة توفر مستوى التعليم الموجود في الخارج، وتقدم علوم يحتاجها سوق العمل.





وأضاف لوزير التعليم العالي: "كنت أتمنى توضيح عدد الطلاب التي تدرس في الخارج، وتكلفة الدراسة بكل دولة"، مناشدًا الإعلام والمعنيين بالتعليم بتوضيح للمواطنين أهمية ربط التعليم بسوق العمل، معقبًا: "جامعتنا تخرج عشرات الآلف من الطلاب سنويًا غير مربوطين بسوق العمل، وعلى اولياء الأمور ألا يقلقوا من الجامعات الجديدة".





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن هناك أكثر من 20 ألف طالب مصري يدرسوا في الخارج بتكلفة تصل لـ 20 مليار جنيه سنويًا تخرج خارج مصر، بخلاف العقول المصرية التي تتأثر بالأماكن الموجودين بها وبعضهم لا يعود لمصر، والجامعات الأهلية تقلل اغتراب الطالب في الخارج للدراسة.



