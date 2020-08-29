غدا.. حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، غدا الأحد، حفلا غنائيا، يضم مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة فى تاريخ الغناء العربى، يقضي معها جمهور الأوبرا أمسية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.





ويتضمن برنامج الحفل:"من حبى فيك يا جارى"، "العيون السود - أسمراني اللون - آه لو قابلتك من زمان - جانا الهوى" لـ بليغ حمدى، "الحلوة" لـ كمال الطويل، "مبيسألش عليا" لـ حسين جنيد، و"حياتك يا حبيبى" لـ سيد مكاوى، "اديش كان فى ناس" لـ زياد رحبانى، "حبيبى لولا السهر - الحلوة داير شباكها" لـ محمد الموجى، "تمللى فى قلبى" لـ محمد فوزى، "اسمع لما أقولك - مش كفاية" لـ فريد الأطرش ومن الأعمال المعاصرة "سلف ودين" لـ أمجد العطافى، الذى يشارك فى إحياء الحفل مع المطربين: سارة زكى، محمد طارق وإيمان عبدالغنى.





يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربى، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى للحفاظ عليه من الاندثار.



