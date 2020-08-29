بعد شهر من وفاة والده.. باسل خياط يوجه له رسالة

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بعد مرور نحو شهر على وفاة والد النجم السوري باسل خياط، عبر الأخير عن حزنه الكبير في رحيل والده السيد سمير خالد خياط،



ونشر خياط صورة جمعته بوالده الراحل وعلق عليها بوعد يعطيه له أمام الجميع: “رحمة الله عليك يا أبي، أسمعك وأراك في كل يوم، وبإذن الله لن أكون وأخي إلا أولاد صالحين”.



كما نشر رسالة ثانية تضمّنت دعاءً من الله لوالده الراحل.



يذكر انا خياط قدم في الموسم الرمضاني المنصرم بطولة مسلسل “النحات” من كتابة بثينة عوض واخراج مجدي السميري، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم..



