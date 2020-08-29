الخميس .. مسرح سيد درويش ينظم حفلا موسيقيا لفرقة الإسكندرية للموسيقى

ينظم مسرح سيد درويش، يوم الخميس المقبل حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، بتقديم عدد من أجمل أغانى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.





ومن المقرر أن يحييها كل من السيد وهب الله، وإسلام مرسى، وكريم زيدان، وهايدى، وشروق شريف، ويتضمن برنامج الحفل عددا من أجمل أغانى وردة أبرزها "بتونس بيك، على عينى، العيون السود، ميدلى من كل بستان وردة، فى يوم وليلة، وحشتونى، حكايتى مع الزمان، ليالينا، لعبة الأيام".. وغيرها.





برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار، والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏إيهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث "عرض ريا وسكينة"، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، أوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث "عرض دموع حديد"، فرقة باليه أوبرا القاهرة.





وتأسست فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، فى الموسم الفنى لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.



