عقوبات في انتظار ميسي حال غيابه عن تدريبات برشلونة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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قررت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو فرض عقوبات كبيرة فى حال غياب النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عن تدريبات الفريق هذا الأسبوع.


وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ميسي سيواجه عقوبات رادعة حال تم غيابه عن تدريبات برشلونة التي ستنطلق هذا الأسبوع استعدادا لبداية بطولة الدوري الاسباني الممتاز.


وكان ميسي قد عبر عن رغبته لإدارة برشلونة فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأنه لا يؤمن بمشروع النادي الحالي.


يذكر أن ميسي ينتهي عقده مع نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021 بالإضافة إلي وجود شرط جزائي فى عقده يبلغ 700 مليون يورو.

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