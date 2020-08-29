كليب"اختراع" لتامر حسني والعسيلي يتصدر تريند "اليوتيوب"

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حقق فيديو كليب أغنية"اختراع" للفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي نسب مشاهدة عالية تجاوزت المليون عبر"يوتيوب" وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه، كما تصدرت الموقع نفسه بقائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة.



وأشاد الجمهور بفكره الفيديو كليب والأغنية مؤكدين على أن العمل الفني بالكامل سواء الأغنية أو الفيديو كليب هو الأقوى بموسم الصيف.



الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.





تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة"العلمين" في الساحل الشمالي وقام بإخراجها الفنان تامر حسني.

