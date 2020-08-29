برلمانية: المشروعات القومية تستهدف معالجة الكثافة السكانية وتسهيل الحركة المرورية

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ثمنت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير بالاسكندرية، مشيرة إلى حجم المشروعات القومية في مصر زاد بنسبة كبيرة خلال فترة حكم الرئيس، مما جعل مصر تعد من بين مصاف الدول المتقدمة.



وأشارت ثابت في بيان لها، أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمشروعات قومية عملاقة ساهمت في معالجة الكثافات السكانية وتسهيل الحركات المرورية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب مما كان له آثر جليا على معدل البطالة خلال السنوات القليلة الماضية.



ولفتت أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها اليوم تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة في مصر، وحل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 20 حالة جديدة.





ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.