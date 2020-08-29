السيسي للمصريين: لو مش عايزيني معنديش مشكلة.. و"الله غالب"

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا لو نظرنا لمصر والإسكندرية في عشرينات القرن الماضي وفي الألفينيات نجد أن الفاصل كبير لكنه ليس إيجابي.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أننا أنفقنا على تطوير محافظة القاهرة خلال الـ 6 سنوات الماضية ما يقرب من 350 مليار جنيه وهذا يكفي لإنشاء عاصمة أخرى، وما تم انفاقه على الاسكندرية خلال الـ 20 سنة الماضية كان يكفي لإنشاء إسكندرية جديدة.

وتابع للمصريين: "الدولة غابت ومينفعش الدولة تغيب تاني، لو غابت مصر تاني هنأجل التطوير 100 سنة، وأنا مش هبقى هنا وأقبل بكده، لو أنتو مش عايزيني أبقى موجود معنديش مشكلة، ولكن لا يمكن أن أكون في مكان ولا أقوم بإصلاحه، والله غالب على أمره".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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