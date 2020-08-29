كارتيرون يدرس الدفع بـ"زيزو" في مركز الظهير الأيمن أمام إنبي

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:11 م
زيزو
زيزو
عبد القادر عرابي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداده للمواجهة المقبلة في بطولة الدوري المصري، والتي تجمعه بفريق إنبي، في الدوري المصري الممتاز.


ويستضيف النادي الأبيض فريق إنبي مساء الأحد المقبل 30 أغسطس، لحساب مواجهات الجولة 23 من الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.


وأشار مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، يدرس الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو، في مركز الظهير الأيمن.


ولا يمتلك كارتيرون أي لاعب في الجبهة اليمنى حالياً، بعد إصابة حازم إمام خلال لقاء المقاولون العرب بالأمس في الجولة 22، والذي انتهى بهزيمة الأبيض بهدفين لهدف.


وخرج إمام أثناء المباراة، وترك مكانه للمدافع محمد عبد الغني، الذي لم يستطع شغل الجبهة اليمنى بشكل جيد خلال المباراة.


ويتواجد الزمالك حالياً في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، حققها الفريق من 22 مباراة.

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