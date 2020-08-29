برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

حسم نادي برشلونة مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن عرض مانشستر سيتي بإبرام صفقة تبادلية.





وذكرت الصحيفة أن اللاعبين الذين جرى تداول أسمائهم في الصفقة التبادلية المحتملة، هم: برناردو سيلفا، رياض محرز، غابرييل جيسوس، إريك غارسيا، أنجيلينو، من أجل إقناع برشلونة بالتخلي عن نجمها الأرجنتيني.





لكنها أشارت إلى أن إدارة برشلونة واضحة، بأنه في حال فتح باب المفاوضات على بيع ميسي، سيتم رفض تضمين أي لاعبين في الصفقة، حيث يحتاج النادي الكتالوني إلى الأموال فقط مقابل موافقته على رحيل ميسي، قبل نهاية عقده بعام واحد.





ويسعى السيتي إلى تقليص تكلفة الصفقة (700 مليون يورو) عبر عرض مجموعة من اللاعبين مقابل التعاقد مع ميسي، في حال تمسك إدارة النادي الكتالونية بقيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما.





وتخشى إدارة السيتي بشكل واضح من خرق قواعد اللعب المالي النظيف، بعد أن أنقذه حكم المحكمة الرياضية من قرار اليويفا حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.





ووفقا لتقارير صحفية، فإن والد ميسي يجري مفاوضات حول الصفقة مع فيران سوريانو، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي، وأن العرض يمتد لـ3 مواسم مع مانشستر سيتي، ثم سينتقل ميسي للعب في نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي.



