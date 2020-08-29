سقوط لص المساكن بعد 5 وقائع بالمطرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن القبض على عاطل بعد ارتكابة 5 وقائع سرقة بالمطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، وإعترف بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالى من داخل مسكن عامل،مقيم بدائرة القسم، بأسلوب "التسلق" وأضاف بقيامه بإرتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب وأرشد عن المضبوطات بحوزة عميله.

وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

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