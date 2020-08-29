في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أراد "نجم الجيل"، تامر حسني، الاستمرار في السير على نهجه في الترويج لبلده، فطرح كليب أغنيته الجديدة "اختراع"، والذي أحدث "ثورة"، عبر "السوشيال ميديا"، كما تسابق الجميع لاستخدام خاصية "الشير"، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات تحمل المدح والإشادة بالكليب الجديد.

افتتح تامر، كليب "اختراع"، بالتركيز على جمال مدينة العلمين الجديدة وإبراز معالمها الخلابة، وكأنه أراد أن يقول للعالم "مصر رائعة" ومثلها مثل البلاد الأوروبية، وهذا في إطار تنشيط السياحة ودعوة الجميع لزيارة معالم مصر التي تتميز بها عبر آلاف السنين، وهذا هو دور الفنان الحقيقي الذي يعمل على خدمة بلده من خلال فنه، وهنا أود الإشارة إلى أن تامر حسني، كان باستطاعته اصطحاب فريق عمله إلى أي دولة أوروبية لإنجاز مهام مشروعه الفني، إلا أنه فضّل التصوير داخل مصر كي يعكس جمالها.

وأشاد الجميع برؤية تامر، الإخراجية والتي ظهرت من خلال تفاصيل الكليب والألوان وزوايا التصوير واعتماده على"كادرات" تهتم بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.

واختار الفنان تامر حسني، النجم محمود العسيلي، لمشاركته غناء الأغنية والظهور معه في الفيديو كليب الخاص بها ايمانًا منه بنجاح العسيلي، وامتلاكه شخصيه مستقله في صوته وموهبته الفنية.

لم يعتبر كليب"اختراع" الأول في مسيرة حسني، الفنية التي تهدف لترويج سياحه بلده، بل يأتي في قائمة أعماله التي تبرز معالم وجمال مصر، كليب اغنية "ناسيني ليه" والذي ركز على جمال محافظة الإسكندرية وإبراز معالمها الأثرية، وحققت الأغنية والكليب نجاحات ساحقة منذ الطرح حتى هذه اللحظة، وأيضًا أغنية"الأصل المصري" حيث ركز كليب الأغنية على جمال نهر النيل وبساطة المصريين مما جعل أحد المطربين اتباع نفس فكرة كليب"الأصل مصري" بتصويره في إحدى الإعلانات الخاصة به.


جدير بالذكر أن الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وحقق الفيديو كليب نسب مشاهدة عالية تتجاوز المليون عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب ساعات قليلة من طرح الكليب.



في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم
في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم
في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم
في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم
في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم
في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم
في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم
في أولى تجاربه الإخراجية.."اختراع" تامر حسني رسالة سياحية للعالم

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