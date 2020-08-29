القبض على عاطل سرق مسكن مدير مطعم بعابدين

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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطل بعد سرقتة مسكن مدير مطعم بمنطقة عابدين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط شاشة عرض، أدوات منزلية، بحوزة شخص لقيامه بواقعة سرقة من داخل مسكن مدير مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" وأقر بإرتكابه واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن كافة المسروقات بمسكنه.



وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتولت النيابة العامة التحقيق.