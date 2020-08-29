الإعلاميين يواجة بتروجت والدخان استعدادًا لبترول أسيوط

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل فريق الإعلاميين، بقيادة مديرة الفني، أحمد صالح، خوض المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين، لعودة منافسات دوري القسم الثاني.

وتقرر أن يلعب الإعلاميين، مع أحد فرق الشركات، يوم الأحد المقبل، ثم يواجه بتروجت، عصر الثلاثاء، قبل أن يلاقي فريق الشرقية للدخان، يوم الخميس.

وسبق للإعلاميين الفوز في المواجهة الودية الأولى، على فريق توشكى، بهدفين دون مقابل، ثم التعادل في المباراة السابقة مع بورتو السويس، بهدف لكل منهما.

وحقق الإعلاميين، الفوز في خمسة مباريات، بينما تعادل في أربعة جولات، في حين تلقى ثماني هزائم، وسجل لاعبيه، 17 هدف، وإستقبل في مرماه 22 هدف.

ويستعد الفريق لخوض، خمسة مباريات في القسم الثاني، قبل ختام الموسم، الحالي، حيث يواجه، بترول أسيوط خارج ملعبه، ثم يستضيف الألومنيوم، وديروط، قبل أن يحل ضيفًا على الفيوم، ويختتم الإعلاميين الدور الثاني، بمواجهة نظيره فريق تليفونات بني سويف.

ويحتل الفريق المركز التاسع، بجدول ترتيب المجموعة الأولى - مجموعة الصعيد - برصيد 19 نقطة.

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