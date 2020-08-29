سقوط عصابة سرقات التكاتك في السلام

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأم فى ضبط عامل وسائق بعد سرقتهم توك توك بالاكراة من صاحبة بالسلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط عامل وسائق، لهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما مركبة "توك توك" مستولى عليها من سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة"والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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