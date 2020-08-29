بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور لتطاوله على رئيس مجلس الوزراء

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مرتضي منصور لتطاوله وهجومه الشرس علي رئيس مجلس الوزراء،


وقال صبري: استمرارا في منهجه وأسلوبه البذيء حرص المبلغ ضده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم، وقال ر مرتضى منصور لرئيس الوزراء: (( حضرتك مين.. الزمالك هو اللي عملك ))،


واستمر في هجومه وتطاوله على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسبب عدم حضوره افتتاح منشآت القلعة البيضاء قائلا: (( حضرتك مين وفين عشان ماتحضرش الافتتاح، أو تعتذر عن الحضور، أنت ماشي لكن الزمالك هو الباقي )) وتابع ((سبق ودعوت إبراهيم محلب لحضور افتتاح منشآت أقل من هذا ولبى الدعوة وحضر، لكن مصطفى مدبولي لا أعتذر ولا حتى بعت بوكيه ورد ))،


وأضاف صبري: أن هذا الأسلوب المتدني الرخيص المهين الذي تحدث به منصور عن رئيس مجلس وزراء مصر يشكل إهانه بالغة للدولة المصرية بالكامل مما يحق معه له التقدم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد مشاهدة سيادتكم للاسطوانة المرفقة كدليل اتهام للمبلغ ضده والأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ ضده.

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