بعد 4 سرقات هواتف محمول.. ضبط عنصر إجرامي في المعصرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:58 ص
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن في إلقاء القبض عنصر اجرامى لسرقتة هواتف المواطنيين بأسلوب المغافلة بالمعصرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط شخص، له معلومات جنائية")، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة هواتف المحمول من المواطنين بدائرة قسم شرطة المعصرة بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته إعتراف بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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