وزير الإسكان: تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بلغت 65%

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بلغت 65%.

وأضاف "الجزار"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن هناك 1131 مشروعًا تم انجازها في قطاع المياه والصرف الصحي خلال 6 سنوات. 

وتابع وزير الإسكان، أنه من المخطط تنفيذ 205 مشروع صرف صحي في المناطق الريفية خلال عام 2020-2021، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للصرف الصحي لمناطق الريف سيتكلف 300 مليار جنيه.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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