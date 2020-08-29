تعيين هشام خشبة سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، قرارا بتعيين هشام كمال عبد الرازق السيد خشبة السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة القليوبية، سكرتير عاما للمحافظة، خلفا للدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام السابق الذي بلغ السن القانونية للمعاش.





فيما جرى تصعيد المهندس علي يوسف أحمد رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية لتميزه الإداري والفني ووصول المدينة إلى مستوى متقدم في ملفات التقنين والنظافة على مستوى المحافظة.