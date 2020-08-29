السيسي للمصريين: "متحملوناش فوق طاقتنا"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يقوم فيها المسئولين بشرح ما يتم تفصيليًا خلال المؤتمرات.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، للمصريين: "أن الهدف من ذلك أن تشاركونا في الجهد المبذول والتكلفة الموضوعة والتحدي الذي نواجهه".





ووجه الرئيس حديثه للمصريين قائلا: "متحملوناش أعباء فوق طاقتنا بعمل نمو غير مخطط بالبناء المخالف والغير مخطط، النجاح يعتمد على الطرفين، أنتم كلفتونا بالمسئولية ولن ننجح طالما أن هناك تجاوزات".



