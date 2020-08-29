السيسي للمصريين: "متحملوناش فوق طاقتنا"
السبت 29/أغسطس/2020 - 11:55 ص
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يقوم فيها المسئولين بشرح ما يتم تفصيليًا خلال المؤتمرات.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، للمصريين: "أن الهدف من ذلك أن تشاركونا في الجهد المبذول والتكلفة الموضوعة والتحدي الذي نواجهه".
ووجه الرئيس حديثه للمصريين قائلا: "متحملوناش أعباء فوق طاقتنا بعمل نمو غير مخطط بالبناء المخالف والغير مخطط، النجاح يعتمد على الطرفين، أنتم كلفتونا بالمسئولية ولن ننجح طالما أن هناك تجاوزات".
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.
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