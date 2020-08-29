بعد سرقة صاحب مكتب.. سقوط لص المساكن بمصر القديمة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى القبض على شخص بعد سرقتة أموال من شقة صاحب مكتب سيارات بمصر القديمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط مبلغ مالى، عتلة حديدية بحوزة شخص بعد قيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة ملك صاحب مكتب سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار تهمك

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد على إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي ورحيل ساسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

السيسي: ليس أمامنا بديل سوى الاقتراض و"اما نبني البلد أو نتوقف"

منذ 39 دقيقة

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ أقل من ساعة

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

12:01 م

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

09:02 ص

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

10:31 ص

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى