تسويق مخرجات البحث العلمي.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها
السبت 29/أغسطس/2020 - 11:52 ص
محمد ضوه
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نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ورشة عمل عن تسويق مخرجات البحث العلمي وذلك ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز خلال شهر أغسطس الجارى.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الورشة تناولت تسويق مخرجات البحث العلمي والدور الذي تلعبه أودية التكنولوجيا و الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في تحقيق اقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية الي ثروة في ضوء قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأشار الجيزاوى الى أن الكيانات التكنولوجية التابعة للجامعات وللمراكز البحثية تعد أحد أهم أدوات التنمية المستدامة والتي تتمثل في المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم الخدمات والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات الأبحاث العلمية وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات الأبحاث العلمية للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع من خلال تحويل الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية الي مشاريع إنتاجية وصناعية ناجحة.
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