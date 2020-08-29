تسويق مخرجات البحث العلمي.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ورشة عمل عن تسويق مخرجات البحث العلمي وذلك ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز خلال شهر أغسطس الجارى.





وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الورشة تناولت تسويق مخرجات البحث العلمي والدور الذي تلعبه أودية التكنولوجيا و الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في تحقيق اقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية الي ثروة في ضوء قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



