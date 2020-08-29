كيف سيكون تشكيل تشيلسي مع الصفقات الجديدة

يقضي نادي تشيلسي الإنجليزي حاليا أيام مميزة في سوق الانتقالات الصيفية بعد أن تمكن النادي من ضم العديد من الصفقات القوية استعدادا للموسم الجديد.









وحتى الآن تعاقد تشيلسي مع 5 صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي وهم كل من "حكيم زياش من أياكس أمستردام، تميو فيرنر من لايبزج، وبن تشيلويل مدافع ليستر سيتي، مالانج سار مدافع نيس، وتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان".









يذكر أن مالانج سار فقط هو من سيقضى الموسم المقبل مع ناديه الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وسينضم في الموسم الذي يليه إلى صفوف نادي تشيلسي.









ويستعد تشيلسي بشكل قوي جدا للموسم المقبل ليحاول المنافسة في كل البطولات التي سيشارك فيها بعد أن أنهى الفريق الموسم الحالي في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وضمن فرصة المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في العام القادم.









ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" تشكيل تشيلسي المتوقع في الموسم المقبل في وجود الصفقات الجديدة كالآتي:









حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتونيو روديجر - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

خط الوسط: نجولو كانتي - ماتيو كوفاجيتش - كاي هافرتز

خط الهجوم: حكيم زياش - كريستيان بوليسيتش - تيمو فيرنر



