عمرو يوسف "ملك فرعوني" في رمضان المقبل

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ءيطل الفنان عمرو يوسف على جمهوره بدور غير تقليدي، حيث يقدم دور الملك الفرعوني الشهير "أحمس" طارد الهكسوس في مسلسل تليفزيوني رمضان المقبل.

وأعلن المنتج تامر مرسي عبر صفحته الرسمية اليوم الخميس عن المسلسل المفاجأة والذي يعد أول عمل فرعوني للجيل الحديث في الدراما المصرية .

المسلسل عن قصة "كفاح طيبة" للأديب الكبير حائز نوبل، نجيب محفوظ سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي ، ومن إنتاج شركتي سينرجي وأروما.


وقال المنتج تامر مرسي إن المسلسل سيكون أحد أضخم وأهم الأعمال الدرامية رمضان المقبل وبه مشاهد صعبة وحروب وخيل وملابس وديكور بإنتاج ضخم ومؤثرات بصرية على أعلى مستوى.

ويتناول العمل قصة الملك "أحمس" وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو يوسف كان قد أعلن في وقت سابق عن تجسيد شخصية "خالد بن الوليد" بمسلسل "سيف الله" رمضان المقبل، قبل أن يعتذر عن العمل ليحل محله الفنان ياسر جلال .

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