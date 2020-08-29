الترجي يعلن التعاقد مع علاء الدين المرزوقي لمدة 3 مواسم

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:48 ص
علاء الدين المرزوقي
علاء الدين المرزوقي
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أعلن الترجي متصدر الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم علاء الدين المرزوقي في انتقال مجاني قادماً من الصفاقسي.


وقال الترجي في بيان إنه أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً لمدة ثلاثة مواسم.
وكان المرزوقي فسخ تعاقده مع الصفاقسي في يوليو بسبب خلافات بشأن مستحقاته المالية.


ونشأ المرزوقي في ناشئي الأفريقي، الغريم التقليدي للترجي، قبل أن يلعب في أمل حمام سوسة على سبيل الإعارة.


وانضم في 2013 إلى الملعب التونسي ولعب بين صفوفه لثلاثة مواسم قبل انتقاله للصفاقسي حيث فاز معه بكأس تونس العام الماضي.


ويبتعد الترجي بنقطتين عن التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، ويتصدر الترجي الترتيب برصيد 54 نقطة متقدماً بفارق 11 نقطة على الصفاقسي أقرب ملاحقيه قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

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