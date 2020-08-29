القبض على عصابة سرقة القطع الحديدية بالنزهة

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ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن القبض على 4 اشخاص بحوزتهم 25 ماسورة حديدية مسروقة بالنزهة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط 25 ماسورة مياة حديدية "مختلفة الأحجام "مجهولة المصدر) بحوزة 4 أشخاص حال إستقلالهم دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية (قيادة أحدهم) بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات والمسند إليها أعمال تطوير أحد المشاريع بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.



و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.