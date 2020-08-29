طارق الشناوي يكتب: شاكر أم شاكوش؟

امتدت المعركة من القاهرة إلى تونس، واستجابت النقابة التونسية إلى طلب المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، وألغت الحفلات التي كان مقررا أن يحييها كل من حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال. لا أتصور أن قرار النقابة التونسية سيضع كلمة النهاية، لأن هناك صوتا آخر داخل تونس، من الممكن أن يعلو مدافعا عن اختياراته، وعلينا أن نتابع الفصل الثانى لتلك المعركة من تونس الخضراء هذه المرة.









ربما كانت للنقابة التونسية وجهة نظر في تفعيل القرار المصرى، لأن هذا يعنى أن من حق النقابة التونسية أن تطلب من النقابة المصرية المعاملة بالمثل، وإلغاء حفل في القاهرة لمطرب تونسى، هل هكذا تدار الأمور في التعامل مع الفن، أم أنهم إذا صادروا شاكوش سنجد مليون شاكوش؟.





خذوا الحكمة من كبيرنا نجيب محفوظ.. كان الأستاذ نجيب صاحب أذن موسيقية حساسة ومتذوقًا استثنائيًا لكل أنواع الإبداع، بل وصل به العشق إلى أنه تعلم العزف على آلة القانون، وله تسجيل رائع على (اليوتيوب)، وأطلق على ابنته الكبرى اسم أم كلثوم، وكان يحضُر الكثير من جلسات الشيخ زكريا أحمد الذي كان يلحن أغانيه (للست) على الهواء، مسترشدا بردود أفعال السميعة.. كان نجيب محفوظ يتعجب من هذا الثراء النغمى للشيخ زكريا، الذي كان يلحن المقطع الواحد بأكثر من أسلوب، وكلها تسرق الوجدان.. في نفس الوقت، كان يستمع بإعجاب إلى (السح الدح إمبوه) ويدافع عن أحمد عدوية، رغم أن الرأى العام كان يراه وقتها- نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات- عنوانا للإسفاف والتردى وإحدى تبعات هزيمة 67.





في هذه الأيام التي تحل فيها ذكرى نجيب محفوظ، أتذكر له مقولة رائعة تصف حالنا في الفن والثقافة: (ما جدوى حصار الفن من أجل إبراز شاشة نظيفة مصطنعة، أليس الأجدر أن نوجه سلاحنا نحو الشر الحقيقى في المجتمع؟).





رأيت صورة هانى شاكر مبتسما ومنتشيا بتحقيقه هذا الانتصار المدوى في الخبر الذي نشره أمس زميلى سعيد خالد على صفحات (المصرى اليوم)، هل سيظل هانى (معلى دايما الضحكاية) محققا هزائم متتالية لمطربى المهرجانات، وسيتمكن مع الأيام من كتم أنفاسهم؟





الغناء هو تعبير عن حالة يعيشها المجتمع، وعندما يدفع الجمهور بهؤلاء لمقدمة (الكادر)، فيجب أن نتأمل الموقف بكل أبعاده، لا نبدد طاقتنا في مطاردة مطرب بل نُطل على الواقع الذي هو البوتقة التي تنصهر فيها كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المؤثرة من مختلف الاتجاهات، ونبدأ المواجهة، عندما نعرف لماذا ردد لهم الناس أغانيهم.. ثم نبدأ في هذه الحالة طرح الفن الآخر الذي تراه نقابة الموسيقيين من وجهة نظرها محترمًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد نغمة مسفة وأخرى راقية.. نعم، هناك كلمات مسفة، والقانون يعاقب بسجن من يرددها، هل إيقاع (الواحدة والنص) قليل الأدب، بينما (التانجو) مثلا هو الإيقاع ابن الناس؟!.





ضربات عشوائية يتم توجيهها في الداخل والخارج لمطاردة مزاج فنى فرض تواجده في الشارع المصرى والعربى، تلك الضربات لن تُجدى نفعا، حتى لو صادرتهم النقابة التونسية، سيتواجدون في عدد آخر من الدول العربية، لنعرف مع الأيام (من سيعلى الضحكاية).



