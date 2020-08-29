السيسي يشكر وزير التموين: مفيش أي أزمة حدثت في عهدك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والعاملين بالوزارة على الجهد المبذول خلال الـ 3 سنوات الماضية، مشددًا على أنه لم يحدث أي نقص في أي سلعة أو أي اختناق رغم ظهور أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه كان هناك أزمة في أنابيب البوتجاز في بداية عملنا قبل تولي وزير التموين، وتم انهاءها.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لمدة 6 شهور كبير جدًا.





وعقب وزير التموين، أن الرئيس اعتمد خلال أكتوبر 2017، 1.8 مليار دولار دعم لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، إلى جانب التعاون الوثيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية أدت ذلك لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي.



