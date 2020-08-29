تفاصيل مصرع لص حاول سرقة بعد اشتباكات مع الأهالي

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تمكن أهالي منطقة العزازمة بقنا، من إحباط عملية سرقة، فجر اليوم السبت، وتبادلوا النيران مع الخارجين عن القانون، مما أسفر عن مقتل لص وإصابة اثنين آخرين.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مركز شرطة الوقف، يفيد وقوع اشتباكات بين أهالي مع 4 أشخاص من الخارجين عن القانون، أثناء محاولتهم اقتحام المنازل بغرض السرقة، ما أسفر عن مصرع عنصر إجرامي وإصابة اثنين آخرين، وهروب آخر في زراعات القصب، تم ضبطه بعد ذلك.





وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين من قرية بنجع حمادي، وارتكبوا جرائم سرقة قبل ذلك، وبعد تعرض أهالي منطقة العزازمة بمركز الوقف للسرقة، شكلوا فيما بينهم مجموعات لحراسة القرية، وضبط اللصوص، وأثناء رؤيتهم لصوص اليوم يحاولون اقتحام منزل، تبادلوا النيران معهم، مما أسفر عن مقتل لص وإصابة اثنين آخرين.



ارتفع معدل حالات الشفاء من فيروس كورونا، منذ بدء انتشاره ليصل ل 70419 حالة بعد تسجيل 807 حالة شفاء اليوم الجمعة، حسبما أعلن البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.