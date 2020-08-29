٣ بشائر بشأن إنتاج مصر "لقاح كورونا".. تعرف عليهم

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شهدت الفترة الأخيرة، عدد من البشائر التي تؤدي لإسعاد المصريين بسبب تحركات مصر لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" الذي ظهر في مختلف المحافظات المصرية مؤخرا، في ظل مساعي الدولة للحد من انتشاره.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز البشائر التي خرجت بشأن إنتاج مصر للقاح كورونا:



- هناك ٤ أنواع من اللقاحات ضد فيروس كورونا، ويتم تجربتها وبحثها في المركز القومى للبحوث، ومسجلة بالصحة العالمية حسب ما أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى الذي أكد على تقديم الوزارة ملفا لهيئة الدواء المصرية للحصول على الموافقات الرسمية لبدء تصنيع اللقاح.



- تقترب مراحل التجارب السريرية من دخول حيز التنفيذ، وهي الأخيرة قبل إقرار اللقاح، ودعت وزارة التعليم العالي متطوعين أصحاء للمشاركة في هذه التجارب، واللقاح، الذي دخل مرحلة التجارب السريرية، واحد من 4 لقاحات تطورها مصر حاليا.



- الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أكد أن مصر سيكون لها دور رائد في مجال الأبحاث العالمية خلال الفترة المقبلة، وستشهد طفرة في صنع لقاح لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أو غيره من الفيروسات.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



أما بالنسبة لمصر، فشرح الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، الوضع بالبلاد مؤكدا أنه في مارس الماضي بدأت تظهر اولي حالات الاصابة بكورونا وهي بداية موجة من الوباء وبدات تزداد تدريجيا إلى ان وصلت ذروتها اخر فصل الربيع ٢٠يونيو واعتبارا من بداية فصل الصيف أي ٢١ يونيو بدأ معدل الاصابات ينخفض تدريجيا حتى الأيام الحالية ولكن المرض لايزال موجود أي لم تنهي مصر تلك الموجة، لذا يجب الإلتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من الموجة الثانية المتوقع حدوثها في ديسمبر المقبل.

