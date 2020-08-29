طارق الملا: الإسكندرية أحد أهم قلاع صناعة البترول في مصر
السبت 29/أغسطس/2020 - 11:10 ص
رقية جمال
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول إن الإسكندرية أحد اهم قلاع صناعة البترول في مصر، حيث تمتلك 45% من طاقة تكرير البترول في مصر، ويوجد بها 6 مصافي تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات.
وأضاف "الملا"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية.
وتابع وزير البترول، أننا نستورد 15 مليون طن فقط من السولار والبنزين بفضل مشروعات انتاج البنزين، منوهًا بأن حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة انتاج البنزين بلغت 75 مليار دولار.
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