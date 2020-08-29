طارق الملا: الإسكندرية أحد أهم قلاع صناعة البترول في مصر

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول إن الإسكندرية أحد اهم قلاع صناعة البترول في مصر، حيث تمتلك 45% من طاقة تكرير البترول في مصر، ويوجد بها 6 مصافي تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات.

وأضاف "الملا"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية.

وتابع وزير البترول، أننا نستورد 15 مليون طن فقط من السولار والبنزين بفضل مشروعات انتاج البنزين، منوهًا بأن حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة انتاج البنزين بلغت 75 مليار دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق الملا بوابة الفجر الفجر السيسي البنزين البترول الإسكندرية

أخبار تهمك

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

نجم دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"البترول" تعتزم تنفيذ 6 مشروعات فى إطار تطوير صناعة التكرير

تعرف على جهود الدولة للاستفادة من الثروة التعدينية في مصر

وزير البترول يتفقد أعمال الإنشاءات بمعمل أسيوط للتكرير

تفاصيل زيارة وزير البترول في أسيوط (صور)

"البترول": نستهدف تكرير 4.2 مليون طن خام لإنتاج البوتوجاز

وزير البترول يوضح أسباب عدم خفض أسعار السولار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

10:31 ص

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

07:16 ص

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

05:02 ص

تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى