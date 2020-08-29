طارق الملا: الإسكندرية أحد أهم قلاع صناعة البترول في مصر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول إن الإسكندرية أحد اهم قلاع صناعة البترول في مصر، حيث تمتلك 45% من طاقة تكرير البترول في مصر، ويوجد بها 6 مصافي تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات.





وأضاف "الملا"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية.



