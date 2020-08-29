تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

يرغب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل عن فريقه برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالبة، وذلك خاصة بعد أزماته الأخيرة مع إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.





وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، حيث يملك شرط جزائي في عقده بمبلغ 700 مليون يورو.





ولا يحق لميسي الرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي بدون موافقة إدارة برشلونة، وسوف يكون عليه الاتفاق مع البارسا للرحيل بشكل قانوني.





يذكر أن ميسي كان يمتلك بندا في عقده يحق له الرحيل هذا الصيف، ولكن هذا البند قد انتهى في شهر يونيو الماضي.



