"شريان الأمل".. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن محور المحمودية

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، فيلما تسجيليا بعنوان "شريان الأمل" تضمن الحديث عن ما تم لتطوير محور المحمودية، ومشروع بشائر الخير ومحطة معالجة الصرف الصحي.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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