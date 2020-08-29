"شريان الأمل".. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن محور المحمودية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، فيلما تسجيليا بعنوان "شريان الأمل" تضمن الحديث عن ما تم لتطوير محور المحمودية، ومشروع بشائر الخير ومحطة معالجة الصرف الصحي.



