موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

يلتقي نادي الزمالك مع فريق إنبي يوم الاحد 30 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق إنبي في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتعرض نادي الزمالك للهزيمة أمام فريق المقاولون العرب بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.





ويحتل المارد الأبيض في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.



