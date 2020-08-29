عمر خيرت يستعد لسلسلة حفلات بدار الأوبرا

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء عدة حفلات غنائية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وذلك أيام 29،11،10 من شهر سبتمبر المقبل وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وأعلنت دار الأوبرا عن إتاحة تذاكر الحفل بالموقع الرسمي الالكتروني لها.
ومن المفترض أن يقدم الموسيقار عمر خيرت، عدد من المقطوعات منها "خلى بالك من عقلك" و"ضمير أبلة حكمت" و"ليلة القبض على فاطمة" و"مسالة مبدأ".
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