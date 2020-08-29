مقاتلات تركية تعترض أخرى يونانية فوق المتوسط

اعترضت مقاتلات تركية، أخرى يونانية في منطقة شرق المتوسط، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت.

وقد أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، بإن "القوات الجوية التركية اعترضت 6 مقاتلات يونانية من طراز (إف 16) فوق البحر المتوسط".

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، أقلع الطيارون اليونانيون من جزيرة كريت، فيما وقع الاعتراض عند اقترابهم من المنطقة التي أعلنت فيها أنقرة عمليات التنقيب عن موارد الطاقة.

وقال البيان، إن "أنظمة الرادار التابعة للقوات الجوية التركية رصدت في 27 أغسطس، 6 طائرات (إف 16)، أقلعت من جزيرة كريت اليونانية متجهة إلى جنوب قبرص".

وأضاف البيان، أن طائرات "إف 16" التركية اعترضت طائرات تقترب من المنطقة التي أصدرت فيها تركيا تحذيرا، جنوب غربي الجزيرة القبرصية، و"صدتها بعد اكتشاف أن الطائرات تابعة لليونان".

وتواصل تركيا، انتهاك حقوق جيرانها في المتوسط، بعمليات تنقيب غير مشروعة دفعت الاتحاد الأوروبي للتحرك مؤخرا بتوجيه تهديد لأنقرة.