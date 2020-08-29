السيسي يوجه رسالة نارية للقنوات الإخوانية: "خافوا ربنا"

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي، أثناء حديثه عن تطوير ترعة المحمودية، قائلًا: "إن كثير من المواطنين كانوا يرفضوا التطوير والآن وجهوا له خطابات شكر على ما حدث".





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن جميع المشروعات التي تتم سيكون هناك تشكيك وحديث سلبي عنها من قبل القنوات المعادية.





وتابع الرئيس: "والله هدفي في الأول والأخر مصلحة المواطنين"، مشددًا على أن محور ترعة المحمودية سوف يصل للبحيرة، وتم إزالة مسجد وتعديات بناء عليها، وكان هناك تشكيك وحديث عن أننا نقوم بهدم مساجد الله، معقبًا: "إحنا بنهد علشان كارهين ولا علشان نطور، البحيرة بها 77 مسجد مخالف على حرم الترعة، اللي عايز يهادي ربنا ببيت يسرق أرض علشان يبنيه، هنهدم المساجد دي بس هنبني غيرها"، مؤكدًا أن القنوات المسيئة تريد تشكيك المصريين وهم لا يعرفوا الله، مضيفًا للقنوات الإخوانية: "يارب تبقوا زينا في أنكم تخافوا ربنا".



