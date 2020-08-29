لهذا السبب.. سعد الصغير مطلوب عبر تويتر

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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تصدر الفنان سعد الصغير قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وذلك بعد قيامه بنشر صورة وقام بالتعليق عليها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وتضمنت هذه الصورة صورة للاعلامي مدحت العدل موجها له رسالة قائلاً: "فعلا بحبك يا حمار طلعت بتزعل ناس كتير قوي ، عشان في ناس بتزعل تاني اهوة واهلاوي انا والفخر ليا وجاري الرد خلال دقائق".

والجدير بالذكر أن الجمهور قد ثار مهاجما مدحت العدل، بعد من تغريداته التي هاجم فيها النادي الأهلي ومشجعيه، الذي وصفهم بأنهم طبقة من العوام في مصر، وأن مشجعي ناديه الزمالك هم صفوة من المثقفين والمفكرين في المجتمع.

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