تسجيل 4941 إصابة و111 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 4941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا عن 4829 في اليوم السابق، و111 وفاة جديدة مقابل 110 أمس، لتبلغ الحصيلة 985346 إصابة و17025 وفاة.

 

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، بأن إجمالي المتعافين زاد بواقع 5917 شخصا خلال اليوم الماضي ووصل إلى 804383، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 163938.

 

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن 25,7% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

وقد سجلت العاصمة الروسية موسكو، 677 إصابة و12 حالة وفاة جديدة مقابل 654 و10 تباعا في إحصائية أمس، لتبلغ حصيلة الحالات 261038، منها 4798 حالة وفاة.

 

ومع تماثل 1393 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 212301 شخص.

 

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