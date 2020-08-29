بالأبيض.. لجين عمران تتألق بصور جديدة لها عبر 'إنستجرام'

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نشرت الاعلامية لجين عمران مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لجين عمران في هذه الصور مرتدية فستان أنيق من اللون الأبيض يشبه الأميرات، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



وكتبت لجين عمران على هذه الصور معلقه: "بما أن الأحلام الحمدلله متاحة للجميع دون استثناء ومن غير مقابل.. إيش أكبر أحلامكم حاليا وفي هاللحظة تحديدا؟".



وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ايه الجمال ده منورة الدنيا كلها".