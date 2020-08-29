السيسي: لن أبيع الوهم للمواطنين للحفاظ على الشعبية

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مخالفات البناء تحدي خطير تواجهه الدولة المصرية.

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن البناء غير المخطط خطير جدًا.

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قائلا: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين، مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون انذار".

وشدد على أن هناك ظهير صحراوية ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا، لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية"، مناشدًا الإعلام بمخاطبة عقل المواطنين وتوضيح مدي خطورة التعديات على المباني على الدولة والناس.

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