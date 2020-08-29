أشرف زكي مفاجأة الحلقة الأخيرة من "قوت القلوب"

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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يشارك الفنان أشرف، زكى كضيف شرف فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "قوت القلوب الموسم الثاني " وهو من بطولته شقيقته الفنانة ماجدة زكى، والمقرر يبدأ عرضه في شهر القادم


وكان تم تصوير مشاهده أمس الجمعة فى ديكور محكمة بمدينة الانتاج الإعلامى، ويشارك أشرف زكى، فى هذه المشاهد، إذ يجسد دور القاضى الذى يحكم عليها فى ختام أحداث العمل.

وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.

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