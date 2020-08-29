دانا جبر ترد على الجمهور بعد تسريب مقاطع فاضحة لها

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة السورية دانا جبر فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وقد ظهرت في هذا الفيديو ترد على البعض بعد تسريب بعض الصور والفيديوهات الفاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت دانا جبر قائله: " إنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح، وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها".

وتابعت: "أن ما يحدث معها ما هو إلا فعل شنيع ومقصود لتشويه مكانتها وبشكل شرس".

والجدير بالذكر أن دانا جبر تنتمي لأسرة فنية خالصة فهى حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف.

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