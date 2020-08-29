هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب ولاية تيبازة الجزائرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:25 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية.

 

وشهدت الجزائر، خلال الأيام الماضية، عودة النشاط الزلزالي بعد تسجيلها 4 هزات ارتدادية ضربت محافظات في شرق وغرب البلاد، تراوحت شدتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.

 

وذكر مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن 3 هزات أرضية سُجِّلت في محافظات بشرق ووسط البلاد، وهي بجاية وباتنة والعاصمة، الأربعاء.

 

في حدود الساعة 16:17 بتوقيت غرينيتش، الأربعاء، سُجِّلت هزة أرضية بمحافظة باتنة بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريختر حُدد مركزها بمنطقة "لازرو" الواقعة على بعد 8 كيلومترات عن المدينة.

 

وفي اليوم ذاته، وفي تمام الساعة 07:22 بتوقيت غرينيتش اهتزت الأرض بالعاصمة الجزائرية بلغت شدتها 3.2 درجة، وحدد مركزها بمنطقة عين البنيان.

 

وسُجلت هزة أرضية بمحافظة بجاية (شمال شرق)، في حدود الساعة 12:45 بتوقيت غرينيتش، بلغت شدتها 3.9 درجة، حدد مركزها بمنطقة "أوقاس" الساحلية.

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