رامي صبري يهنئ تامر حسني والعسيلي على أغنيتهما الجديدة "اختيار"

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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حرص الفنان رامي صبري، على تهنئة الفنان تامر حسني، والنجم محمود العسيلي، على فيديو كليب أغنيتهم الجديدة"اختراع" والتي تم طرحها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب رامي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"،:"مبروك لزمايلي النجوم تامر وعسيلي اغنيه حلوه اوي اوي
ودايما بتمني نعمل كلنا اغاني حلوه مع بعض عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا مع بعض بأفكار مختلفه مليون مبرووك" 

الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.


تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة"العلمين" في الساحل الشمالي وقام بإخراجها الفنان تامر حسني.

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