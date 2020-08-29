رئيس الوزراء: رؤية 2030 هدفها أن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية 2030 هدفها أن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم عبر محورين بالتوازي، مضاعفة الرقعة المعمورة من مصر لاستيعاب الزيادة السكانية ومعالجة الفجوات التنموية من خلال حزمة مشروعات جديدة متكاملة.





وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدولة تدخلت وفق توجيهات الرئيس السيسي لتطوير جميع المدن والقرى على مستوى الجمهورية.





ولفت إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 5 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات، مشيرًا إلى أننا حققنا اكتفاء ذاتيا من الغاز ونسعى لتحقيق اكتفاء من المنتجات البترولية بحلول 2023.



