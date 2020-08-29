بسبب شاكوك وعمر كمال.. إنذار لـ"هاني شاكر" لمنع المطربين العرب من الغناء بمصر

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أرسل أيمن محفوظ المحامي، إنذارا رسميا للفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين، طالبه فيه بمنع إعطاء تصاريح للمطربين التونسيين من الغناء في مصر بسبب عمر كمال وشاكوش.

وقال "محفوظ" إنه عقب قرار نقيب المهن الموسيقية إلغاء حفل عمر كمال وشاكوش بتونس، قام "كمال وشاكوش" بتحدي النقيب، وتصريحهم بأنهم سيقيمون الحفلة بتونس بالفعل في موعدها.

وأضاف مقدم البلاغ أنه تطبيقا للقانون الموسيقيين رقم 35 لسنة 1978 يجب على نقابة الموسيقيين التعاون مع النقابات العربية والأفريقية حرصا على مصالح أعضاء النقابة المصريين وليس أن تقف موقف سلبي تجاه تحدي عمر كمال وشاكوش للقرارات.

واستطرد بأنه لابد من اتخاذ إجراءات لمنع تحدي مطربي المهرجانات لقرار منعهم من الغناء بمصر، بالتحايل بإقامة حفلات لهم بدول خارج مصر مما سيجعل قرار منعهم حبر على ورق واستهتار بحقوق أعضاء النقابة الفعليين، وأنه على ضوء ذلك على نقيب الموسيقيين هاني شاكر أن يصدر أمرا بعدم إعطاء تصاريح إقامة حفلات بمصر لأي مطرب غير مصري لم تقم نقابة الموسيقيين في بلده بتنفيذ قرارات نقيب موسيقي مصر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وطالب محفوظ في ختام إنذاره نقيب الموسيقيين بالحفاظ على ريادة مصر وقوتها الناعمة والحفاظ على حقوق الموسيقيين ومن قبله الذوق العام ومكافحة تحدي القانون من مطربي المهرجانات أمثال كمال وشاكوش وبيكا وغيرهم.

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عمر كمال حسن شاكوش بوابة الفجر الفجر

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