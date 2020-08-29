سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

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السبت 29/أغسطس/2020 - 10:31 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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فجر رئيس نادي النجوم، محمد الطويلة مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق كريم فؤاد والمعار لصفوف إنبي في الوقت الحالي.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي فاوضنا جديا للحصول على خدمات اللاعب وخدنا خطوات في مراحل المفاوضات ولكن الصفقة لم تتم".

وتابع: "الأهلي اختلف معنا خلال المفاوضات حول بنود بيع كريم فؤاد"

واستكمل رئيس النجوم: "إنبي ليس من حقه شراء كريم فؤاد وعقد اللاعب معهم لمدة موسمين ولكن".

وتابع: "عقد اللاعب مع إنبي موسمين ولكن إذا تلقى اللاعب عرض احتراف فمن حقنا تسويقه بعد نهاية الموسم".



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محمد الطويلة كريم فؤاد النجوم الاهلي

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